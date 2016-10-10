Россия присоединится к решению ОПЕК о замораживании добычи – ТАСС

Россия в ходе Всемирного энергетического конгресса (ВЭК) в Стамбуле в понедельник, 10 октября, объявит о намерении присоединиться к решению Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) о замораживании и возможном сокращении добычи, заявил ТАСС информированный источник в российской делегации.

Президент России Владимир Путин выступит с докладом на первой рабочей сессии конгресса.

На сообщениях о намерении России присоединиться к соглашению стран ОПЕК стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 1% до $52,18 за баррель. Ранее в ходе торгов сегодня цена Brent снижалась на 0,3%. Нефть сейчас торгуется близко к годовому максимуму $52,8 за баррель, который был достигнут в июне.

Страны - члены ОПЕК на неформальной встрече 28 сентября в Алжире смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки. На формальной встрече стран ОПЕК в ноябре страны-экспортеры планируют утвердить это решение, а также определить индивидуальные квоты добычи для стран.

Министр энергетики Александр Новак ранее заявлял, что Россия найдет способы заморозить объемы добычи нефти, если присоединится к соглашению ОПЕК. При этом, по словам министра, страна сохраняет планы по вводу новых нефтяных месторождений для возмещения выпадающей добычи на зрелых месторождениях.