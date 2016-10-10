Миллер: Россия и Турция подпишут соглашение по двум ниткам «Турецкого потока»

Россия и Турция подпишут межправительственное соглашение по строительству газопровода «Турецкий поток» в присутствии президентов двух стран, сообщил журналистам предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

В настоящее время ожидается встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Соглашение, которое будет подписано в присутствии президентов, предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд кубометров газа», - сказал Миллер.