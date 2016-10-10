Минтранс предложил правительству оптимизировать деятельность авиакомпании «Россия»

Минтранс России внес в правительство предложения «по оптимизации деятельности» авиакомпании «Россия» (группа «Аэрофлот»), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства в понедельник.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу представить предложения о возможности продажи «Аэрофлотом» авиакомпании «Россия» до 10 октября. Позднее это подтвердил министр транспорта Максим Соколов.

«Аэрофлот» контролирует 75% минус 1 акция «России», блокирующий пакет - у администрации Санкт-Петербурга.