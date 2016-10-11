Президент BP приветствует строительство «Турецкого потока»

Президент BP Роберт Дадли приветствует шаги по реализации проекта «Турецкий поток».

Выступая в ходе Мирового энергетического конгресса в Стамбуле, он заявил: "Турецкий поток, по которому на турецкий рынок будут поставляться российские энергоресурсы, для нас тоже очень интересен. У нас широкая сеть на территории Турции. Мне кажется, будет очень хорошо, что будет еще одна магистраль, которая будет перекачивать энергоносители в Европу. И я очень рад этому. Будет развиваться торговля, наводятся новые мосты между странами".

На уточняющий вопрос «Интерфакса» об интересе компании к «Турецкому потоку» топ-менеджер BP заметил: «Я не думаю, что прямая связь – то, что мы имеем в виду. Я просто рад, что больше энергетических связей будет по всему миру».