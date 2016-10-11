«Лукойл» прогнозирует рост своей добычи в России в 2017-2018 годах

«Лукойл» ожидает сохранения добычи на своих российских месторождениях в 2016 г. на уровне 2015 г., сказал во вторник, 11 октября, вице-президент компании Леонид Федун.

В 2017-2018 гг. компания прогнозирует рост своей добычи в России, отмечает «Интерфакс».

Ранее во вторник Федун заявил, что «Лукойл» поддерживает инициативу ОПЕК по сокращению добычи нефти в мире, так как это позволит выйти на приемлемый уровень цены в $50 за баррель и выше.

При этом вице-президент компании подчеркнул, что из-за планируемого повышения налогов на нефтегазовую отрасль в 2017 г., добыча нефти в России неминуемо будет сокращаться. По его словам, повышение налогов в следующем году будет, скорее всего, неизбежно.

Федун добавил, что если правительство России примет решение о сокращении добычи нефти, все компании его немедленно исполнят. «Если директива правительства будет, то мы ("Лукойл") присоединимся. Но я уверен, что присоединятся все компании, поскольку президент России сказал, что мы это решение поддержим. Все нефтяники поддержат, даже не сомневайтесь», - сказал он.