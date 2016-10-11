«Лукойл» поддерживает сокращение добычи нефти для выхода цены на уровень выше $50

«Лукойл» поддерживает инициативу ОПЕК по сокращению добычи нефти, так как это позволит выйти на приемлемый уровень цены в $50 за баррель и выше, заявил журналистам вице-президент компании Леонид Федун.

«Мы поддерживаем сокращение добычи нефти, потому что это дает цену, при которой сбалансирован бюджет России $50 плюс на будущий год», – сказал он.

При этом вице-президент компании подчеркнул, что из-за планируемого повышения налогов на нефтегазовую отрасль в 2017 г. добыча нефти в России неминуемо будет сокращаться.

Федун также добавил, что позиции России и ОПЕК после начала ценовой войны на нефтяном рынке заметно усилились.