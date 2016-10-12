В Лучегорске к голодовке присоединились десятки угольщиков

Выросло число участников голодовки работников Лучегорского угольного разреза, которые протестуют против сокращений рабочих мест и понижения зарплат. С утра к акции стали присоединяться работники ночной смены. Как сообщал сайт федерации профсоюзов Приморья, к 8 утра было подписано 57 заявлений об участии в голодовке. «ДВ–РОСС» со ссылкой на председателя профсоюза Лучегорского угольного разреза Михаила Шкулипу сообщает о 70 голодающих. Агентству ТАСС представитель профсоюза угольного предприятия Светлана Параскун сказала, что на 10 утра в акции участвовали 100 человек, никто из них не отказывается работать, одного отправили на медосмотр по состоянию здоровья.

Начали голодовку утром 11 октября около 40 человек. Сообщалось, что головная компания Лучегорского угольного разреза - Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) - сформировала согласительную комиссию для решения проблемы. Как сообщает ТАСС, комиссия уже начала работать, но голодовка не прекратилась. «Пока результатов нет. Мы настроены продолжать акцию до тех пор, пока наши проблемы не будут решены», - сказала Параскун.

В Лучегорск отправился заместитель губернатора Приморья Евгений Вишняков. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на краевую администрацию, губернатор Владимир Миклушевский попросил председателя правления РАО «ЕЭС Востока» Сергея Толстогузова вмешаться и сменить руководство угольного разреза. Губернатор рассказал, что был лично на этом предприятии, говорил с рабочими и считает ситуацию непростой и что директор разреза не справляется с обязанностями, в частности, не встречается с коллективом.

Голодающие требуют прекратить увольнения и сокращения зарплат, которые за год уменьшились в два раза. Также они требуют выполнения от руководства отраслевых тарифных соглашений, согласно которым угольщики и энергетики имеют право на льготы и гарантии, отмечает ТАСС.

Работодатель считает, что причиной конфликта стало невыполнение Лучегорским угольным разрезом установленных показателей премирования, из-за чего премии за август были снижены. ДГК заявила, что все социальные обязательства перед работниками выполняются несмотря на сложную экономическую ситуацию и что делается все, чтобы предприятие сохранилось. Задолженность всех групп потребителей за тепловую энергию перед компанией превышает 6 млрд руб., передает «Интерфакс».

Проверку соблюдения трудовых прав работников Лучегорского угольного разреза начала прокуратура Приморья.