«Интерфакс» прочит в руководители «Башнефти» вице-президента «Роснефти»

Новым президентом «Башнефти» может быть назначен вице-президент «Роснефти» по энергетике и локализации Андрей Шишкин. Это «Интерфаксу» сообщили несколько информированных источников.

В пресс-службе «Роснефти» отказались от комментариев.

«Роснефть» покупает контрольный пакет «Башнефти» в рамках приватизации, сделка по покупке-продаже должна быть подписана на этой неделе.

13 октября совет директоров «Башнефти» рассмотрит вопросы о досрочном прекращении полномочий президента Александра Корсика, назначении его преемника и смены правления компании. Также будет назначено внеочередное собрание акционеров.