«Роснефть» сегодня закроет сделку по покупке «Башнефти» – ТАСС

«Роснефть» планирует сегодня закрыть сделку по приобретению 50,08% акций «Башнефти», сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. «Они ("Роснефть") вчера должны были подписать договор, сегодня перечислить деньги и закрыть сделку», - сказал он.

Отвечая на вопрос, кто будет предложен на должность президента «Башнефти», cобеседник агентства также подтвердил информацию о том, что на должность президента «Башнефти» будет назначен вице-президент «Роснефти» по энергетике и локализации Андрей Шишкин.

Собеседник агентства также подтвердил информацию о том, что на должность президента «Башнефти» будет назначен вице-президент «Роснефти» по энергетике и локализации Андрей Шишкин.

13 октября совет директоров «Башнефти» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента компании Александра Корсика. О заседании и его повестке сообщила сама компания. Совет назначит нового руководителя компании, сменит правление и назначит дату внеочередного собрания акционеров.