ОПЕК повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 г. на 10 000 баррелей в сутки, говорится в октябрьском докладе ОПЕК.

В соответствии с обновленным прогнозом спрос на нефть в 2016 г. вырастет по сравнению с 2015 г. на 1,24 млн баррелей в сутки. При этом прогноз по объему мирового спроса в 2016 г. повышен по сравнению с сентябрьской оценкой на 130 000 баррелей в сутки до 94,4 млн баррелей.

Кроме того, прогноз ОПЕК по объему спроса на нефть в 2017 г. повышен на 130 000 баррелей в сутки до уровня 95,56 млн баррелей, что на 1,15 млн баррелей в сутки выше, чем годом ранее. Однако прогноз по росту спроса на нефть в 2017 г. сохранен на уровне 1,15 млн баррелей в сутки.

В то же время ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть стран организации в 2016 г. на 100 000 баррелей в сутки по сравнению с оценкой в сентябрьском докладе. Так, ОПЕК ожидает рост спроса на свою нефть в 2016 г. на 1,8 млн баррелей по сравнению с 2015 г. до 31,8 млн баррелей.

Однако прогноз данного показателя на 2017 г. эксперты ОПЕК в октябре не изменили и по-прежнему ожидают спроса на нефть стран организации на уровне 32,6 млн баррелей в сутки, что на 800 000 баррелей выше, чем в 2016 г.

Прогноз роста добычи нефти странами, не входящими в организацию, в 2016 г. оказался понижен на 70 000 баррелей в сутки по сравнению с сентябрьской оценкой. Эксперты ОПЕК ожидают снижения данного показателя в 2016 г. на 0,68 млн баррелей до 56,3 млн баррелей.

Прогноз по добыче нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2017 г. повышен в октябре на 40 000 баррелей в сутки по сравнению с сентябрьским прогнозом. Теперь в ОПЕК ожидают роста данного показателя в 2017 г. на 240 000 баррелей по сравнению с 2016 г. - до 56,54 млн баррелей в сутки.