Авиакомпания «Победа» подала иск к сайту Trаvel.ru на 2 млн рублей

Авиакомпания «Победа» подала иск в Санкт-Петербургский арбитражный суд на журналиста информационного портала «Тревел ру» Юрия Плохотниченко. Лоукостер требует взыскать с журналиста 2 млн руб. за статью «Победа» снова нарушила закон, удвоив сбор за право сидеть вместе в самолете». По мнению авиакомпании, эта статья нанесла вред ее деловой репутации. Также «Победа» просит обязать ответчика опровергнуть ложные сведения, опубликовав опровержение на сайте.

В заметке Плохотниченко обвинил «Победу» в «системе грубого преследования собственных пассажиров», в ведении «политики умышленной рассадки пассажиров» и в использовании «издевательской практики умышленного разделения семей и пар» и пр.

Ранее сообщалось, что «Победа» подала иск к «Новой газете» с требованием взыскать с издания 2 млн руб. Вторым ответчиком в иске указана журналист Анастасия Егорова.

В августе «Новая газета» опубликовала статью Егоровой «Квест «Победа». В публикации журналист утверждала, что перелет авиакомпанией похож на игру для людей с крепкой нервной системой. Подзаголовок текста был таков: «Задача: добраться из пункта А в пункт Б и обратно авиарейсами компании "Победа", не расставшись по дороге с багажом, чувством юмора и рассудком».