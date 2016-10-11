Авиакомпания «Победа» подала иск к «Новой газете»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск авиакомпании «Победа» к ЗАО «ИД «Новая газета». Лоукостер хочет взыскать с издания 2 млн руб. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск зарегистрирован 6 октября. На данный момент он еще не принят к производству. Вторым ответчиком в иске указана журналист Анастасия Егорова.

В августе «Новая газета» опубликовала статью Егоровой «Квест "Победа"». В публикации журналист утверждала, что перелет авиакомпанией похож на игру для людей с крепкой нервной системой. Подзаголовок текста был таков: «Задача: добраться из пункта А в пункт Б и обратно авиарейсами компании "Победа", не расставшись по дороге с багажом, чувством юмора и рассудком».