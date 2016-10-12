«Роснефть» перечислила в бюджет 330 млрд рублей за «Башнефть»

«Роснефть» перечислила на счет федерального казначейства 329,7 млрд руб. за покупку контрольного пакета акций «Башнефти», говорится в сообщении компании.

Ранее в среду министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил о том, что сделка по покупке «Роснефтью» обыкновенных акций «Башнефти» в количестве 88 951 379 шт. (50,0755% уставного капитала) завершена. По его словам, в процессе подготовки сделки было получено два предложения от потенциальных покупателей акций. Лучшее предложение по цене сделала «Роснефть».