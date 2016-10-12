Сделка по покупке «Башнефти» «Роснефтью» закрыта – Улюкаев

Сделка по продаже обыкновенных акций «Башнефти» в количестве 88 951 379 шт. (50,0755% уставного капитала) закрыта. «Покупатель – ПАО «НК «Роснефть». Вся сумма - 329 млрд 690 млн руб. – поступит в бюджет России», - заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

По его словам, во время подготовки сделки было получено два обязывающих предложения от потенциальных покупателей. «Наилучшее – выше стоимости оценщика – сделало только ПАО «НК «Роснефть», - пояснил министр.

«Роснефть» была единственной компанией, предоставившей на предложение консультанта («ВТБ капитала») юридически обязывающее предложение с ценой выше, чем оценка независимого оценщика, - от 297 млрд до 315 млрд руб. «Вторая компания, которая представила юридически обязывающую заявку, - с ценой несколько меньшей», - пояснил он.

По его словам, предложение «Роснефти» оказалось с существенной премией к текущей рыночной стоимости акций - 20,6% к цене закрытия торгов от 30 сентября.

«Консультант по «Роснефти» - банк Intesa - аргументировал синергию следующим образом: прежде всего это переработка, потому что и так часть сырой нефти, добываемой «Роснефтью», перерабатывается «Башнефтью», там есть оптимизация нефтяных потоков, возникает серьезная экономия. Второй важный аспект – синергия, которая возникает от комплексного освоения месторождений, которые сейчас относятся к «Роснефти» и «Башнефти». Считают, что здесь возникает эффект, который они оценивают в сумму от 150 до 180 млрд руб. Соответственно, это увеличивает оценку актива самой «Роснефти», - рассказал Улюкаев.

Минэкономразвития совместно с «Роснефтегазом» завершают необходимые мероприятия по отчуждению 19,5% акций «Роснефти» для реализации сделки в 2016 г.