Улюкаев: оценка «Роснефти», скорее всего, будет производиться на основе котировок

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что ведомство, скорее всего, будет предлагать продажу 19,5% акций «Роснефти» на основе рыночных котировок. «Мы посоветуемся еще с инвестконсультантом, скорее всего, будем предлагать оценку на основе котировок», – сказал Улюкаев.

12 октября «Роснефть» сообщила, что завершила покупку госпакета «Башнефти»: 329,7 млрд руб. перечислено в Федеральное казначейство. При подготовке сделки получено два юридически обязывающих предложения, сообщил Улюкаев, лучшее по цене сделала «Роснефть».