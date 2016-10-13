Сечин: мы знакомимся с контрактами «Башнефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин опроверг сообщения, что сотрудники компании изымают документы в «Башнефти». «Мы выемок не делаем, нам их не нужно. Мы знакомимся с контрактами», - заявил Сечин. Он подчеркнул, что «Роснефть» вступила в управление и работает, с сегодняшнего дня «Башнефть» работает как «дочка» «Роснефти». «Мы планируем сосредоточиться на перехвате управления», - подчеркнул Сечин. Он отметил, что приоритет деятельности «Роснефти» в отношении «Башнефти» - производственная деятельность.

Сделка по покупке госпакета «Башнефти» «Роснефтью» в рамках приватизации была завершена 12 октября. И уже 13 октября РБК со ссылкой на источники в «Башнефти» сообщил, что в офисах этой компании в Уфе и Москве «началась выемка документов». Один из источников рассказал, что в каждом из двух офисов появились по 30 человек в штатском, которые заходят в отделы и забирают документы, интернет не работает, а охрана и пропускной режим на входе усилены. У входа в центральный офис «Башнефти» у метро «Маяковская» корреспондент РБК увидел усиленную охрану - по два охранника стоят прямо при входе и у турникетов.

Вечером в среду пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что ничего не хочет «сказать худого, но есть вопросы, масса вопросов к «Башнефти» и ее операционной деятельности». По его словам, «Роснефть» планирует провести аудит «Башнефти», чтобы выяснить причины высоких темпов роста ее экономических показателей, который наблюдался «уже не при Евтушенкове». Еще вопросы «Роснефти» связаны с тем, что «Башнефть» «почему-то сначала свою нефть продает "Лукойлу", а потом покупает у "Лукойла" и перерабатывает на своих же заводах», продолжил Леонтьев. В ходе аудита «Роснефть» планирует проверить движение денежных потоков и иностранные контракты «Башнефти», добавил он.