Новый президент «Башнефти» посетил офис компании и НПЗ в Уфе

Президент «Башенефти» Андрей Шишкин, назначенный на должность 13 октября, посетил офис компании в Уфе и нефтеперерабатывающие заводы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В пресс-службе «Роснефти» подтвердили, что Шишкин находится в Уфе.

Один из собеседников агентства уточнил, что он сегодня встретился с топ-менеджерами офиса «Башнефти» в Уфе и осматривает НПЗ вместе с вице-президентом «Роснефти» по нефтепереработке Александром Романовым.

Другие источники рассказали о смене руководства в компании. По их данным, были уволены около 20 топ-менеджеров «Башнефти», в частности, все вице-президенты, не входящие в правление, руководители департаментов, а также главный бухгалтер и главный аудитор. В «Роснефти» информацию о смене кадров не комментируют.

«Башнефть» начала работать как «дочка» «Роснефти» 13 октября. Утром в этот день совет директоров «Башнефти» назначил предправления компании Андрея Шишкина и избрал новый состав правления. Позже «Роснефть» попросила уволиться и других менеджеров, сообщил источник.