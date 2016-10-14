Минэнерго может предложить снижение дивидендов для некоторых госкомпаний

Министерство энергетики России может выйти с инициативой по снижению для ряда госкомпаний нормы выплаты дивидендов, заявил заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко.

«Я еще раз подтвержу, что для ряда наших энергетических компаний это будет очень тяжелым решением (закрепление нормы выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли). Если мы увидим, что для наших энергетических компаний это будут очень тяжелые решения, то, конечно, мы будем выходить с инициативой, чтобы величина выплат была пересмотрена в сторону уменьшения», - сказал Кравченко.

Согласно решению правительства, по итогам 2015 г. акционерные общества с госучастием выплачивают в качестве дивидендов не менее 50% от чистой прибыли по РСБУ (без учета доходов и расходов от переоценки обращающихся на рынке акций «дочек») или по МСФО (в зависимости от того, какой показатель выше). Пока эта норма действует только на дивиденды по итогам 2015 г.

При этом Минфин России предлагает закрепить эту норму бессрочно, а Минэкономразвития - только до 2019 г. В 2017 г. Минфин рассчитывает получить доход от дивидендов госкомпаний в размере 339 млрд руб., в 2018 г. - 296 млрд руб., в 2019 г. - 263 млрд руб.

В свою очередь министр энергетики Александр Новак говорил ТАСС, что закрепление нормы на 2017 г. может привести к сокращению инвестпрограмм госкомпаний, а также к увеличению их капитализации.