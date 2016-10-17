Улюкаев: вопрос об обратном выкупе «Роснефти» решится в течение месяца

Вопрос о возможном обратном выкупе акций «Роснефти» будет решен в течение месяца, заявил сегодня министр экономического развития Алексей Улюкаев. По его словам, выкуп «Роснефтью» собственный акций - это лишь опция, к которой правительство прибегнет, если не сможет до конца года привлечь инвесторов. «Есть опция. Если мы не сможем на этом этапе привлечь интерес стратегических инвесторов в короткие сроки в этом 2016 г. по приемлемой цене, то нам придется прибегнуть к временному паллиативу», - сказал он журналистам.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин впервые допустил возможность, что «Роснефть» может купить свои акции. До конца года приватизировать планируется 19,5% «Роснефти», принадлежащих государственному «Роснефтегазу». Пакет стоит на рынке порядка 750 млрд руб. Об интересе к этому пакету сообщала индийская ONGС, российские чиновники говорили о заинтересованности китайских и японских компаний.