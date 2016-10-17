Акцизы на сахаросодержащие напитки вводиться не будут – Улюкаев

Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что правительство не планирует вводить акцизы на сахаросодержащие напитки, передает ТАСС.

«Мы не собираемся его вводить. И основные направления налоговой политики об этом говорят, что в наших планах этого нет», - уточнил министр.

30 августа «Ведомостям» стало известно, что Минфин предлагает ввести акциз на напитки с добавлением сахара и/или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 л. Такая инициатива содержалась в материалах к совещанию о дополнительных доходах в бюджет на 2017–2019 гг. Акциз позволил бы увеличить поступления в бюджет в 2017 г. на 25 млрд руб., в 2018 г. – на 27 млрд руб. и в 2019 г. – на 28 млрд руб., к такому выводу ранее пришел Минфин.