Исполнительным директором «Аэроэкспресса» стал Валерий Федоров

Исполнительным директором ООО «Аэроэкспресс» стал Валерий Федоров, который с 2016 г. был заместителем гендиректора - директором производственной системы компании. Как сказали ТАСС в пресс-службе компании, это назначение должно повысить эффективность работы структурных подразделений. В руководстве «Аэроэкспресса» считают, что Федоров «обладает многолетним опытом, необходимым для решения поставленных задач».

Прежний исполнительный директор компании Алексей Сорокин, который занимал эту должность с мая 2012 г.

Алексей Сорокин, который был исполнительным директором «Аэроэкспресса» с мая 2012 г., стал советником гендиректора компании Алексея Криворучко.

До перехода в «Аэроэкспресс» Федоров занимал руководящие должности в компании «Альфа-индустрия» и «Национальной сетевой компании РТ».