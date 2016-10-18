«Газпром нефть» в 2017 году постарается сохранить инвестиции на уровне 2016 года

«Газпром нефть» в 2017 г. будет стараться сохранить инвестиции на уровне 2016 г., сообщил предправления компании Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что «Газпром нефть» с учетом планов развития компании и реализации новых проектов ранее планировала рост инвестиций. Однако заявления Минфина об изъятиях в нефтяной отрасли могут заставить компанию пересмотреть свои планы.

Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» в 2016 г. инвестирует 362 млрд руб. по сравнению с 369 млрд руб. в 2015 г.