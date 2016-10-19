МВФ не ожидает нефти дороже $60 минимум пять лет

МВФ не ожидает роста цен на нефть выше $60 за баррель в ближайшие пять лет из-за возможности появления на рынке новых поставщиков, пояснил директор департамента Ближнего Востока и Центрального Азии Международного валютного фонда (МВФ) Масуд Ахмед.

В среду в Дубае он представил доклад МВФ об экономике Ближнего Востока и Центральной Азии (Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia), основной вывод которого в том, что наблюдающееся восстановление мировых цен на нефть - временный тренд, который не изменит фундаментальных тенденций рынка по меньшей мере до 2021 г.

«Это говорит рынок (что цены не превысят $60 за баррель)... Кроме того, если цены возрастут, то новые поставщики придут на рынок, что приведет к большему давлению на рынок», - сказал Ахмед. «В случае прихода новых поставщиков добыча возрастет, а цены опять упадут», - добавил он.

Прогноз МВФ на 2017 г. - нефть по $51 за баррель, тогда как в текущем году нефть будет стоить порядка $43. По словам Ахмеда, поставщики заинтересованы в более дорогой нефти, но вопрос в том, насколько возможно поддержать цены на нефть на более высоком уровне.