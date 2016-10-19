Спикер парламента Крыма назвал пиаром иск «Нафтогаза» на $2,6 млрд

Спикер госсовета Крыма Владимир Константинов считает пиар-акцией решение «Нафтогаза Украины» инициировать арбитражное производство против России с требованием возместить убытки, которые группа понесла в связи с утратой активов в Крыму. Как передает ТАСС, он сказал журналистам, что «это все вопросы политические, это в чистом виде пиар, не имеющий никакой реальной основы». Реальная основа для разбирательств, по его словам, появится, когда «будут урегулированы все вопросы, связанные с Донбассом, с Луганском, с территориальной целостностью Украины, с признанием нашего референдума, когда будут уточнены границы». После этого вопросы, кто, кому и сколько должен, будут легко решаться, считает Константинов.

«С таким же успехом» сейчас Крым может предъявлять иски к Украине, продолжил он: «у нас много претензий за 25 лет набралось к Украине, очень много», и «эти претензии исчисляются миллиардами».

«Нафтогаз» сообщил, что сама компания и шесть ее дочерних структур 17 октября инициировали арбитражное производство, в котором требуют от России компенсировать $2,6 млрд за оставшиеся в Крыму активы. Крымские активы «Нафтогаза» - имущество самой компании, а также «Черноморнефтегаза», «Укртрансгаза», «Укргазвыдобування», «Укртранснафты», «Газа Украины» и «Ликво». По мнению НАК, российская сторона передала российским компаниям почти все крымские активы «Нафтогаза» и осуществила «вооруженный захват буровых платформ», цитировал УНИАН. После присоединения Крыма к России имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз», напоминает «РИА Новости».

В декабре 2015 г. «Нафтогаз» нанял американскую юридическую компанию Covington & Burling для тяжб в международных судах за крымские активы. Тогда «Нафтогаз» оценил утраченное в 15,7 млрд грн. За 2015 г. «дочка» НАК - «Черноморнефтегаз» потеряла 2 млрд куб. м ежегодной добычи природного газа, сообщает УНИАН со ссылкой на отчет «Нафтогаза». До перехода Крыма к России «Черноморнефтегаз» добывал углеводороды на 18 месторождениях, использовал 4 самоподъемные буровые установки, 24 плавсредства, а также газотранспортную систему, которая включала более 1196 км магистральных газопроводов, в том числе 286 км морских, и другие активы.

В феврале 2016 г. «Нафтогаз» предлагал российской стороне переговоры об этих активах. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда заявил, что в регионе активов НАК нет и обсуждать тут нечего.