«Префы» «Башнефти» растут на 6% после новостей о дивидендах

Привилегированные акции «Башнефти» днем в четверг, 20 октября, растут на 6% на новостях, что «Роснефть» и Башкирия договорились о сохранении всех обязательств «Башнефти» перед республикой, в том числе по дивидендам.

На «Московской бирже» «префы» «Башнефти» к 13:07 мск выросли до 1485,5 руб. (+6,1%) - уровня недельной давности. Обыкновенные бумаги «Башнефти» просели на 0,8% - до 3001,5 руб.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил в четверг, что было достигнуто понимание того, что выплаты по дивидендам будут на уровне 2015 г. «По крайней мере, те объемы финансирования, которые достигнуты в 2016 г., дивиденды за 2015 г., будут на том же уровне, как минимум», - сказал он.

«Реально по этому году мы получим 11 млрд руб. внебюджетных доходов (включая дивиденды, иные перечисления)», - добавил Хамитов.

По словам Хамитова, стороны договорились о том, что будет заключено глобальное соглашение между правительством республики и «Роснефтью», в котором будут указаны все аспекты взаимодействия, объемы поддержки, социальные вопросы, вопросы управленческие, финансовые и т.д.

Минэкономразвития России на прошлой неделе отчиталось о завершении сделки по приватизации «Башнефти». «Роснефть» приобрела 50,0755% акций башкирской компании за 329,7 млрд руб. и перечислила средства на счета Казначейства России. Президентом и председателем правления «Башнефти» был назначен вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.