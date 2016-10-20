Хамитов согласился войти в совет директоров «Башнефти»

Президент «Роснефти» Игорь Сечин предложил главе Башкирии Рустэму Хамитову войти в совет директоров «Башнефти».

«Мы предлагаем, чтобы он в этом органе управления компании занял должность заместителя председателя совета директоров. Естественно, надо пройти процедуру (корпоративную). Рустэм Закиевич согласился», - сказал Сечин в кулуарах Евразийского форума в Вероне.

Президент российской компании также отметил, что «Роснефть» собирается оптимизировать структуру «Башнефти». По его словам, в «Башнефти» существует большой потенциал для оптимизации структуры.

Говорить о выкупе 25% акций «Башнефти» у Башкирии пока еще рано, добавил Сечин. «Рано, наверное, об этом говорить. Мы должны провести всю работу по переходу компании на стандарты "Роснефти". После этого мы выскажем все свои предложения по этим вопросам в рамках действующего законодательства», - подчеркнул он.

«Роснефть» на прошлой неделе приобрела 50,0755% акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб. Башкирии принадлежит еще 25% в «Башнефти». На место президента и председателя правления «Башнефти» был назначен вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин.