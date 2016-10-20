Руководитель ФАС поддерживает buyback «Роснефти»

Руководитель ФАС Игорь Артемьев является сторонником buyback «Роснефти». Об этом он сообщил журналистам в Ялте.

«Это (buyback) не должно быть самоцелью», - подчеркнул Артемьев.

По его словам, после этого часть акций «Роснефти» должна быть приватизирована. «Должны быть деньги получены на инвестиционное развитие компании, на выплату дивидендов правительству», - пояснил он.

Отвечая на вопрос, нужно ли обязать «Роснефть» продать собственные акции через какое-то время после их выкупа, Артемьев отметил, что «этим есть кому заниматься в правительстве, этот вопрос активно обсуждается вместе с "Роснефтью".