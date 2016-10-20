Сечин: Говорить о выкупе "Роснефтью" пакета Башкирии в "Башнефти" пока рано

Говорить о выкупе или получении в управление «Роснефтью» пакета Башкирии в «Башнефти» пока рано, заявил президент нефтекомпании Игорь Сечин.

Отвечая на вопрос о выкупе доли Башкирии в «Башнефти» (25% плюс одна акция) или получении ее в управление, Сечин сказал: «Рано, наверно, об этом сейчас говорить. Мы должны провести всю работу по переходу компании на стандарты "Роснефти", после этого мы выскажем все свои предложения по этим вопросам в рамках действующего законодательства».

«Роснефть» 12 октября сообщила, что завершила покупку госпакета «Башнефти»: 329,7 млрд руб. перечислено в Федеральное казначейство. При подготовке сделки получено два юридически обязывающих предложения, сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев, лучшее по цене сделала «Роснефть». Претендентов на «Башнефть» было девять, главным чиновники называли «Лукойл».