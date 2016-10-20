Глава Башкирии заявил о пересмотре инвестиционной программы «Башнефти»

Инвестиционная программа «Башнефти» будет пересмотрена в связи с приватизацией компании «Роснефтью», заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов. –

«С учетом синергии будет пересматриваться инвестиционная программа, она будет большой. Очень интересуют "Роснефть" вопросы нефтехимии, по этому направлению у нас есть свои предложения», - сказал он.

Хамитов рассказал, что в течение месяца будет подготовлен текст соглашения между «Роснефтью» и правительством Башкирии, где будут прописаны все аспекты взаимодействия. Стороны уже договорились о сохранении всех обязательств «Башнефти» перед республикой по дивидендам, благотворительности и налоговой политике, сказал он. «Будем совместно управлять компанией. "Башнефть" останется самостоятельной дочерней компанией со своим брендом», - добавил глава Башкирии.

«Роснефть» 12 октября закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» и перечислила в бюджет 329,69 млрд руб.