Как «Роснефть» принимает дела «Башнефти»

13 октября «Башнефть» начала работать как «дочка» «Роснефти», заявил главный исполнительный директор последней Игорь Сечин. Он поблагодарил бывшего председателя правления «Башнефти» Алексадр Корсика за работу.

Утром в этот день совет директоров «Башнефти» назначил председателем правления компании на пять лет Андрея Шишкина, сообщила компания. Шишкин до сих пор работал вице-президентом «Роснефти» по энергетике. По данным Forbes, он служил в КГБ до 1992 г., затем работал в финансовых организациях и энергокомпаниях. В 2010 г. Шишкин стал заместителем министра энергетики, а в 2012 г. перешел в «Роснефть». Бывшие коллеги Шишкина называют его на 100% человеком Сечина.

Новое правление «Башнефти» Кроме Шишкина в правление «Башнефти» вошли Наталья Минчева, Андрей Судаков, Андрей Лазеев, Денис Нырков, Ростислав Латыш и Сергей Лобвчев.

Совет директоров также избрал новый состав правления (в нем нет ни одного человека из прежнего состава, см. врез). Полномочия прежнего правления прекращены досрочно.

Бывший президент «Башнефти» Александр Корсик уже покинул здание, как и большинство топ-менеджеров компании, рассказывает знакомый бывших топ-менеджеров «Башнефти». И в четверг «Роснефть» попросила уволиться и других менеджеров. Речь идет как о вице-президентах, не входивших в правление, так и о руководителях некоторых департаментов, в том числе охраны труда и производственной безопасности, рассказывает собеседник. Увольняются люди по соглашению сторон, знает он. Вопрос выплат он не комментирует. По его данным, отставки планируются и в Уфе. Почему потребовалось увольнять команду менеджеров «Башнефти» на следующий день после закрытия сделки, а также сколько в целом уже уволено и будет уволено людей в будущем, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не комментирует.

Обыски или «перехват управления»?

РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что в офисах «Башнефти» в Москве и Уфе проходят выемки документов, отключен интернет и усилена охрана на входе. Источник «РИА Новости» заявил, что в офисах документы изымают сотрудники силовых структур. «Прайм» со ссылкой на источники добавляет, что инициатором следственных действий стала ФСБ. О выемках или обысках собеседник «Ведомостей» не слышал. «Мы выемок не делаем, нам это не нужно. Мы знакомимся с контрактами», - заявил Сечин. «Вы что-то путаете, выемки производятся силовыми органами, а мы никаких выемок не делаем, и никаких выемок нам не нужно», - цитирует его «Интерфакс». Он подчеркнул, что «Роснефть» вступила в управление и работает. «Мы планируем сосредоточиться на перехвате управления», - объяснил топ-менеджер. Он отметил, что приоритет деятельности «Роснефти» в отношении «Башнефти» - производственная деятельность.

Представитель «Башнефти» отказался от комментариев.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что ему не известно о том, чтобы в офисах «Башнефти» работали силовики. Ранее «Дождь» со ссылкой на Леонтьева писал, что «Роснефть» проведет аудит «Башнефти», чтобы выяснить причины высоких темпов роста ее экономических показателей. Еще вопросы «Роснефти» связаны с тем, что «Башнефть» «почему-то сначала свою нефть продает "Лукойлу", а потом покупает у "Лукойла" и перерабатывает на своих же заводах», продолжил Леонтьев. В ходе аудита «Роснефть» планирует проверить движение денежных потоков и иностранные контракты «Башнефти», добавил он. В разговоре с «Ведомостями» Леонтьев отказался назвать конкретные претензии к «Башнефти» и ее топ-менеджерам. «Какие у нас могут быть вопросы, мы сейчас занимаемся приемкой дел», - сказал Леонтьев. По его словам, о противоправных схемах, которые могли использоваться в компании, он читал в СМИ, в частности в «Новой газете».

Никаких оперативно-следственных мероприятий в офисе «Башнефти» в Москве не проводится, идет рутинный процесс передачи документов новому владельцу, сообщили затем «Интерфаксу» два источника в силовых структурах. По их словам, в компании идет передача документов новому владельцу. «Возможный переполох, связанный с "Башнефтью", был вызван тем, что в процедуре принимают участие сотрудники службы безопасности "Роснефти", - добавил один из собеседников агентства. Никаких новых уголовных дел в связи с деятельностью нефтяных компаний и "Башнефти" в частности, не возбуждалось.