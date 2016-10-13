«Роснефть» проведет аудит «Башнефти» из-за «массы» возникших вопросов к ее деятельности

«Роснефть» планирует провести аудит «Башнефти», чтобы выяснить причины высоких темпов роста ее экономических показателей, сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он заявил это в эфире «Дождя» после закрытия сделки по приватизации, в результате которой «Роснефть» купила госпакет «Башнефти» и перечислила 329,7 млрд руб. в Федеральное казначейство. В 2014 г. ФК «Система» Владимира Евтушенкова передала контрольный пакет компании государству по итогам судебного процесса о незаконной приватизации актива.

По словам Леонтьева, темпы роста «Башнефти» стали увеличиваться уже «не при Евтушенкове». «Роснефть» планирует «провести очень серьезный аудит этой компании – как она управлялась и насколько эти высокие темпы роста являются интегральным экономическим показателем».

«Башнефти» «досталась очень хорошая, одна из последних больших и доступных на суше нефтеносных провинций – месторождения Требса и Титова, которые в своей разработке значительно проще, чем те перспективные проекты, которые находятся у нас, у других российских компаний», добавил Леонтьев. «Поэтому существуют самые разные способы показать высокие темпы роста», – отметил он.

Еще вопросы «Роснефти» связаны с тем, что «Башнефть» «почему-то сначала свою нефть продает "Лукойлу", а потом покупает у "Лукойла" и перерабатывает на своих же заводах», продолжил Леонтьев. В ходе аудита «Роснефть» планирует движение денежных потоков и иностранные контракты «Башнефти», добавил он.

«Я ничего не хочу сказать худого, но есть вопросы, масса вопросов к "Башнефти» и ее операционной деятельности», – заявил представитель «Роснефти».

Леонтьев также подтвердил слова президента Владимира Путина о том, что на счетах «Роснефти» есть достаточно средств для выкупа 50,08% «Башнефти» и возможного выкупа 19,5% своих акций у «Роснефтегаза». «У компании был, есть и будет интерес – покуда ситуация конъюнктурная такая – к покупке собственных акций. Мы считаем капитализацию компании радикально не соответствующей фундаментальным показателям и видим колоссальный потенциал роста капитализации», – заявил он. Государство от сделки с пакетом «Роснефти» получит «совершенно определенную выгоду», объяснил Леонтьев. «Нормальному государству все равно, какого рода публичная коммерческая структура платит ему налоги или покупает его имущество. Государственный собственник ничуть не хуже частного», – сказал он.