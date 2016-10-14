Сотрудникам «Башнефти» пришли два письма

Новый президент «Башнефти» Андрей Шишкин в письме к сотрудникам компании сообщил, что они стали частью «высокопрофессиональной и эффективной команды». Полный текст письма опубликовал «Интерфакс», также копия есть у РБК. По данным РБК, обращение опубликовано на внутреннем сайте «Башнефти», источник в «Башнефти» подтвердил подлинность текста. Официальный представитель «Башнефти» от комментариев отказался.

«Теперь вы работаете в самой крупной по капитализации компании страны, - говорится в письме. - Нам важен каждый сотрудник, обладающий необходимой квалификацией и навыками. В процессе интеграции мы должны обеспечить бесперебойную работу всех производств и преемственность процессов. От каждого из вас потребуется максимум усилий для достижения поставленных новым руководством задач».

Шишкин пообещал сотрудникам «все привилегии, связанные с работой в крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира». «Рассчитываем использовать ваши компетенции на благо объединенной компании. Уверен, что благодаря объединению усилий мы сможем укрепить позиции России в мировой нефтегазовой отрасли», - добавил он.

Прежний руководитель компании Александр Корсик тоже разослал подчиненным письмо - прощальное. Они получили его в первой половине дня 13 октября, оно было написано в день, когда Корсик оставил должность, сообщил «Интерфакс».

«В ближайшее время я завершу свою работу в "Башнефти". Это был один из лучших периодов в моей профессиональной жизни. Из компании, в будущее которой на рынке никто не верил, нам всем вместе удалось создать БАШНЕФТЬ, которая вызывает восхищение и зависть», - написал Корсик. Он напомнил сотрудникам, что вместе у них была «история успеха» и им «есть чем гордиться». «У нас в компании работают потрясающие люди - свободные, умные и способные творить. А другие просто не задерживались в "Башнефти". Видимо, нам удалось создать такую корпоративную культуру, которая принимала только тех людей, которые были готовы следовать этой культуре», - считает он. Он поблагодарил подчиненных за поддержку, критику, за его собственный успех и за общий успех компании и призвал их продолжать работать во благо акционеров. «Нам платят деньги за то, что мы создаем стоимость для акционеров. Не сомневаюсь, что у вас это получится и сейчас», - заключил он.

Еще одно письмо Корсика сотрудники «Башнефти» получили в прошлую пятницу, рассказали «Ведомостям» два работника госкомпании.

«Уходящая неделя, переполненная публикациями о перспективах приватизации компании, выдалась эмоционально непростой. Хорошо понимаю ваши чувства и переживания, - говорится в обращении Корсика. - Повторю то, что говорил не раз: нашу команду всегда отличала способность работать и добиваться высоких результатов в самых непростых внешних условиях». Он просил коллег сосредоточиться на работе, поскольку повлиять на приватизацию они не могли. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о продаже 50,075% акций «Башнефти» государственной «Роснефти» (государство владеет ею через «Роснефтегаз»). Продажа госпакета «Башнефти» проходит без конкурса. Цена сделки – 329,69 млрд руб.

«Башнефть» начала работать как «дочка» «Роснефти» 13 октября. Утром в этот день совет директоров «Башнефти» назначил предправления компании Андрея Шишкина, вице-президента по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» и избрал полностью новый состав правления. Позже «Роснефть» попросила уволиться и других менеджеров, сообщил источник «Ведомостей». Речь идет как о вице-президентах, не входивших в правление, так и о руководителях некоторых департаментов, в том числе охраны труда и производственной безопасности, рассказывал он. По его данным, увольнение проходит по соглашению сторон. Корсик и топ-менеджеры покинули здание на 1-й Тверской-Ямской в первой половине дня 13 октября, говорил источник «Ведомостей». Почему потребовалось увольнять команду менеджеров «Башнефти» на следующий день после закрытия сделки, а также сколько в целом уже уволено и будет уволено людей в будущем, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не рассказывал. 14 октября Шишкин посетил офис компании в Уфе, беседовал с топ-менеджерами и осмотрел нефтеперерабатывающие заводы, сообщил утром «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.