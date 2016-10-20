Всемирный банк повысил прогноз стоимости нефти на 2017 год

Всемирный банк (ВБ) повысил прогнозы цен на нефть на 2017 г. с $53 до $55 за баррель в связи с тем, что члены Организации стран - экспортеров нефти готовятся ограничить объемы добычи после длительного периода неограниченного производства. Об этом говорится в ежеквартальном докладе «Перспективы рынков биржевых товаров» (Commodity Markets Outlook).

Согласно прогнозам экспертов, цены на нефть, природный газ и уголь вырастут в следующем году на 24% вместо ожидавшегося в июле повышения на 22,2%.

В докладе отмечается, что цена на нефть в 2016 г. ожидается на уровне $43 за баррель, как и предполагалось ранее.

Аналитики также пришли к мнению, что энергоносители в целом подешевеют на 15,1% по сравнению с 2015 г., но падение будет более плавным, чем предполагалось ранее. В 2017 г. ожидается, что цены на энергоносители покажут устойчивый рост под влиянием повышения цены нефти. Однако сохраняется неопределенность в отношении прогнозов, так как детали договоренностей ОПЕК и их реализации пока неизвестны, отмечают во Всемирном банке.

В 2017 г. цены на большинство видов сырья заметно увеличатся по сравнению с текущим годом вследствие укрепления спроса и уменьшения объемов предложения. В частности, металлы и рудные полезные ископаемые подорожают на 4,1%, что на 0,5 процентного пункта выше июльского прогноза. ВБ ожидает, что цена цинка подскочит более чем на 20% вследствие закрытия нескольких крупных рудников и сокращения объемов добычи в предыдущие годы.

Среднегодовая цена золота в 2016 г., по прогнозам банка, вырастет на 7,7% до $1250 за тройскую унцию, а в 2017 г. снизится на 2,4% до $1219 за унцию. Обе оценки оставлены без изменений.