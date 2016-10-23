Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум по сотрудничеству в энергетике

Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум по сотрудничеству в нефтяном и газовом секторах. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

Он добавил, что стороны уже «начали реализацию ряда совместных проектов, в том числе по обмену опытом и технологиями в нефтяном и газовом секторах».

Российская делегация во главе с министром энергетики России Александром Новаком 22 октября прибыла в Саудовскую Аравию. Стороны обсуждают привлечение инвестиций в нефтегазовые и электроэнергетические сектора экономик двух стран.