Число погибших при взрыве газа в Рязани увеличилось до семи человек – ТАСС

Под обломками многоэтажного дома, в котором накануне произошел взрыв бытового газа, спасатели обнаружили тела еще четырех человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Общее число погибших достигло семи человек», - заявил источник, добавив, что под завалами людей большей нет. «Поисково-спасательные работы завершены», - сказал он.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в жилом доме в Рязани погибли три человека и еще 13 получили ранения. С некоторыми жильцами дома родственники не могли установить связь. В результате взрыва уничтоженными и существенно разрушенными оказались 14 квартир.

24 октября в 04:36 мск взрыв произошел в первом Осеннем переулке в Рязани. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев заявил, что квартира, в которой произошел взрыв, принадлежала неблагополучной семье.