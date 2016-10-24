Акции «Мечела» на Московской бирже подорожали на 21%

Стоимость обыкновенных акций «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже увеличилась на 21%. За одну ценную бумагу дают 141 руб. Это максимальное подорожание с апреля 2013 г. Привилегированные акции компании выросли в цене на 25,2% до 129 руб. за бумагу.

Бумаги дорожают на фоне существенного роста мировых цен на уголь. Стоимость фьючерса на коксующийся уголь с поставкой в январе 2017 г. в понедельник увеличилась на 2,15% и составила до $182,67 за метрическую тонну. С начала года стоимость этого контракта выросла на 143%, передает ТАСС.