На встречу ОПЕК 30 ноября пригласили нефтедобывающие страны, не входящие в картель

ОПЕК пригласила на заседание 30 ноября в Вене нефтедобывающие страны, не входящие в картель, сообщил министр энергетики России Александр Новак. «На повестке дня стоит вопрос взаимодействия ОПЕК и не-ОПЕК, меры для ребалансировки рынка. Еще раз сегодня мы подтвердили, что рынок не сбалансирован, сегодня мы наблюдаем превышение предложения над спросом. Кроме этого упали инвестиции, создаются риски, что рынок будет волатилен, что в принципе невыгодно как экспортерам, так и потребителям. Наши действия очень актуальны», - сказал он.

Министр напомнил, что в настоящее время в ОПЕК идет детальная проработка конкретных предложений. «Мы всегда говорили о готовности участвовать в этих процессах. И сегодня до принятия решения ОПЕК мы прорабатываем различные варианты и механизмы участия ОПЕК и не-ОПЕКв выработке совместных решений», - добавил российский министр.

"Мы договорились, что работа будет продолжаться на экспертном уровне 28-29 октября в Вене, чтобы предложить всем наиболее оптимальный вариант", - уточнил он.