Суд обязал авиакомпанию «Победа» убрать из правил описание дамской сумочки

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность требования Ространснадзора, который обязал лоукостер «Победа» изменить правила перевозки, в частности исключить из них описания портфеля и дамской сумочки. Отныне пассажир может провозить при себе их сверх нормы бесплатного провоза багажа.

В свою очередь авиакомпания требовала в суде признать недействительным соответствующее предписание ведомства от 29 февраля 2016 г.

Представитель «Победы» заявил в суде, что правила лоукостера не содержат ограничений по видам сумок, в них лишь содержится примерное описание видов сумок и портфелей. «Настолько примерное описание, что под него может подпадать очень много предметов», - пояснил он.

Представитель Ространснадзора заявил в суде, что Федеральные авиационные правила (ФАП) не содержат ограничений по виду и размерам портфелей и дамских сумочек, и компания не вправе уточнять, что можно провозить пассажиру и что нельзя.