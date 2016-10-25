Глава Башкирии: Сделку по приватизации «Башнефти» критикуют сторонники архаической структуры

Глава Башкирии Рустэм Хамитов назвал ошибочной критику приватизации «Башнефти», в результате которой федеральный пакет в компании купила «Роснефть». Как передает ТАСС, он заявил это в горсовете Уфы.

«Был митинг одной из партий, на котором требовали отставки руководителей республики, которые позволили объединиться "Башнефти" с "Роснефтью". Просто ошибочное мнение этих коллег, наших жителей, что архаическая структура является наилучшим способом устройства нашего общества. Конечно, это не так», – объяснил глава республики. По мнению Хамитова, через «Роснефть», «через эту глобальную компанию, мы выходим на совершенно другие горизонты, в том числе взаимодействия с экономикой страны, с экономическим сообществом, с промышленными предприятиями». «Через эту компанию мы сможем загружать наши заводы. Появляется синергия, новое качество промышленности нашей республики», – уверен чиновник.

«Башнефть» он назвал хорошей компанией, но локальной и небольшой. После присоединения к «Роснефти» она занимает всего лишь 1/10 в объеме промышленного производства республики, 1/10 часть по численности персонала. В «Роснефти» – 400 000, в «Башнефти» – 38 000 работающих. «Нам надо обязательно прибиваться к крупным, мощным, сильным корпорациям, а не смотреть с маленькой своей кочечки, что изменит каким-то образом производственную атмосферу», – добавил глава Башкирии.

Kонтроль над «Башнефтью» «Роснефть» получила на следующий день после ее покупки, 13 октября. Совет директоров «Башнефти» в тот же день назначил предправления компании на пять лет Андрея Шишкина, бывшего до этого вице-президентом «Роснефти» по энергетике, и сменил полностью правление. В правление все новые назначенцы пришли из «Роснефти».

20 октября глава Башкирии встречался с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. После беседы Хамитов констатировал, что «Роснефть» установила полный контроль над производственной и финансовой деятельностью «Башнефти». При этом он уточнил, что договорился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным о сохранении обязательств «Башнефти» перед республикой – по дивидендам, благотворительности и налоговым платежам. «Будем совместно управлять компанией. «Башнефть» останется самостоятельной дочерней компанией со своим брендом», – говорил Хамитов в тот день.

Инвестиционная программа «Башнефти» будет пересмотрена в связи с приватизацией компании «Роснефтью», сказал также глава Башкирии. «С учетом синергии будет пересматриваться инвестиционная программа, она будет большой. Очень интересуют "Роснефть" вопросы нефтехимии, по этому направлению у нас есть свои предложения», – сказал он. Текст нового акционерного соглашения между «Роснефтью» и правительством Башкирии, где будут прописаны все аспекты взаимодействия, может быть готов в течение месяца. Стороны уже договорились о сохранении всех обязательств «Башнефти» перед республикой по дивидендам, благотворительности и налоговой политике, сказал Хамитов. «Будем совместно управлять компанией. "Башнефть" останется самостоятельной дочерней компанией со своим брендом», – добавил глава Башкирии.