Лавров: Россия согласится продлить «Турецкий поток» в ЕС только под письменные гарантии

Россия согласится продлить вторую нитку «Турецкого потока» в Евросоюз только после того, как получит письменные «недвусмысленные» и официальные гарантии ЕС, что проект будет реализован. Как передает «Интерфакс», это заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сослался на неудачный опыт с «Южным потоком». Ранее такое же условие выдвигал президент Владимир Путин: «Мы понесли определенные убытки в связи с отказом европейских партнеров от реализации этого проекта, а теперь нам одних намерений недостаточно, нам нужны абсолютно железобетонные такие гарантии юридического характера». Он говорил это в августе 2016 г.

Лавров также привел мнение неназванных специалистов о том, что «в обозримом будущем без российских энергоносителей странам – членам Евросоюза обойтись будет трудно».

Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по «Турецкому потоку», которое в том числе предусматривает и строительство газопровода в направлении Европы, в частности Греции, напомнил министр.

«Газпром» планирует начать укладку морского участка газопровода «Турецкий поток» в 2018 г. Поставку газа по трубе предполагается начать уже в 2019 г.

«Газпром» совместно с европейскими партнерами планировал построить газопровод «Южный поток» мощностью 63 млрд куб. м газа по дну Черного моря через Болгарию далее в Европу. Однако из-за позиции Еврокомиссии Россия отказалась от этого проекта и начала изучение проекта «Турецкий поток» – через Турцию и далее в Европу. Разрешение на строительство «Турецкого потока» было увязано с предоставлением скидок на поставку российского газа в Турцию, затем переговоры застопорились после обострения российско-турецких отношений и возобновились – после примирения двух стран.