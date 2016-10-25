«Лукойл» рассказал о британской компании-двойнике

«Лукойл» рассказал о наличии компании-двойника, зарегистрированной в Великобритании. Эта компания носит название OIL COMPANY LUKOIL LTD. и не имеет никакого отношения к группе «Лукойл». Об этом говорится в пресс-релизе российского холдинга.

«Члены правления ПАО "Лукойл" не давали согласия на учреждение данного юридического лица и на свое назначение в качестве директоров OIL COMPANY LUKOIL LTD.», - отмечается в сообщении.

Российская компания предупредила всех заинтересованных лиц от какого-либо контакта с компанией-двойником или лицами, представляющими ее.

Ранее о появлении компаний-двойников, зарегистрированных в Великобритании, сообщали «Сургутнефтегаз», «Татнефть», а также «Транснефть».