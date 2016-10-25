Анонс «Ведомостей» на 26 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

мошенники используют онлайн-торговлю для жульнических операций с кредитными картами;

все больше экономистов, инвесторов и политиков призывают стимулировать экономику госрасходами;

британский миллиардер оказался в шаге от лишения рыцарского титула.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: в России вводят дактилоскопический контроль для сотрудников магазинов

и статью на полосе «Комментарии»: почему в Москве растет количество индивидуальных предпринимателей (ИП), а в России - нет.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».