Анонс «Ведомостей» на 20 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

даже производители потребительских товаров столкнулись с трудными временами;

более $100 млн прибыли принес Goldman Sachs его трейдер, несмотря на закон Додда - Фрэнка.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему «Роснефть» уволила за 24 часа топ-менеджмент «Башнефти» и к каким последствиям это может привести

и статью на полосе «Комментарии»: зачем ставят памятники историческим деятелям.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 19 октября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 18 октября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 14 октября 2016 года
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