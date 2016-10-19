Анонс «Ведомостей» на 20 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

даже производители потребительских товаров столкнулись с трудными временами;

более $100 млн прибыли принес Goldman Sachs его трейдер, несмотря на закон Додда - Фрэнка.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему «Роснефть» уволила за 24 часа топ-менеджмент «Башнефти» и к каким последствиям это может привести

и статью на полосе «Комментарии»: зачем ставят памятники историческим деятелям.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».