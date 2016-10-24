Анонс «Ведомостей» на 25 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

если вам больше 40 лет, бесполезно работать дольше 25 часов в неделю;

проданные в России iPhone 7 работают хуже, чем купленные в США;

застройщики все чаще продают недвижимость, напирая на ее «атмосферность» и «ауру» (приложение «Недвижимость»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Клаудио Лути сделал известного дизайнера из Версачи, а затем превратил пластик из дешевки в модный материал

и статью на полосе «Комментарии»: кто виноват, что российские бизнесмены платят налоги не в России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 20 октября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 19 октября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 18 октября 2016 года
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