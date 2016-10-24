Анонс «Ведомостей» на 25 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

если вам больше 40 лет, бесполезно работать дольше 25 часов в неделю;

проданные в России iPhone 7 работают хуже, чем купленные в США;

застройщики все чаще продают недвижимость, напирая на ее «атмосферность» и «ауру» (приложение «Недвижимость»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Клаудио Лути сделал известного дизайнера из Версачи, а затем превратил пластик из дешевки в модный материал

и статью на полосе «Комментарии»: кто виноват, что российские бизнесмены платят налоги не в России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».