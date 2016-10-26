Kesko продаст российский бизнес «Ленте» за 11 млрд рублей

Входящий в финскую Kesko Group холдинг Kesko Food Russia подписал соглашение о продаже российского продуктового бизнеса, который работает под брендом «К-Руока», ритейлеру «Лента». Как говорится в пресс-релизе Kesko, сумма сделки составит 11 млрд руб. Покупатель заплатит наличными.

Предметом сделки стали 11 продуктовых магазинов в Петербурге и Ленинградской области, три участка земли в Москве и Ленобласти и ряд административных и вспомогательных зданий. Это шесть юридических лиц, в том числе OOO Kesko Food Rus и пять российских девелоперских компаний, в которых в общей сложности работают 1300 человек.

Сделку президент и гендиректор Kesko Микко Хеландер объяснил намерением сосредоточиться на развитии торгового бизнеса в Финляндии, где компания торгует продуктами, товарами для дома, сельхозтехникой и автомобилями. «Мы сосредоточимся на развитии торговли продуктами в Финляндии и отказываемся от торговли в России, так как этот бизнес потребовал бы значительных капиталоволжений», - сказал он. Уход из России минимально скажется на продажах Kesko, но улучшит прибыльность компании.