«Газпром» скоро направит ЕК предложение об урегулировании антимонопольного спора

«Газпром» вносит окончательные уточнения и в ближайшее время направит Еврокомиссии (ЕК) предложение об урегулировании антимонопольного расследования, говорится в заявлении «Газпрома» по итогам переговоров с представителями ЕК.

В среду, 26 октября, состоялась очередная встреча между представителями России, «Газпрома» и Европейской комиссии. Российскую делегацию на переговорах возглавили замминистра энергетики Анатолий Яновский и зампред правления «Газпрома» Медведев, делегацию ЕК – еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

На встрече, прошедшей в деловом ключе, обсуждалось текущее антимонопольное расследование в отношении деятельности «Газпрома» в Евросоюзе.

Ранее в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что переговоры между ЕК и «Газпромом» были положительными и российская компания не ожидает штрафа от Евркомиссии.

В 2012 г. Еврокомиссия инициировала расследование о потенциальном нарушении «Газпромом» антимонопольного законодательства Европейского союза, по итогам которого в апреле 2015 г. ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях.