РЖД ждет снижения погрузки в октябре на 3%, в ноябре – на 2,5%

ОАО «РЖД» прогнозирует снижение погрузки на свои сети в октябре на 3% в годовом измерении, в ноябре – на 2,5%. Как передает ТАСС, это сказал вице-президент компании Салман Бабаев в кулуарах 65-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества. За весь год погрузка вырастет на 0,5%, ожидают в компании.

В сентябре погрузка на сети РЖД снизилась в годовом измерении на 1,4% до 102 млн т, сообщила недавно компания. За первые девять месяцев 2016 г. погрузка составила 911,6 млн т, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее РЖД понизила прогноз роста погрузки по итогам 2016 г. с 1,5 до 1%. В 2017 г. рост показателя может быть нулевым, допускает предприятие.