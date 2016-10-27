«Роснефть» досрочно расторгла крупный контракт «Башнефти» с «Лукойлом» – РБК

«Роснефть» приняла решение расторгнуть соглашение «Башнефти» с «Лукойлом» о закупке нефти на три уфимских НПЗ и продаже нефтепродуктов, передает РБК.

Общая сумма этих договоров оценивается приблизительно в 400 млрд руб. «Благодарим за развитие крепких деловых отношений и поддержку продуктивной работы между нашими компаниями. Предлагаю вам рассмотреть возможность расторжения с 1 ноября 2016 г. соглашения от 3 июля 2015 г. по поставкам нефти и продаже нефтепродуктов», — говорится в письме президента «Башнефти» Андрея Шишкина вице-президенту «Лукойла» Валерию Субботину. РБК ознакомился с текстом документа, отправленного 25 октября.

Соответствующее уведомление направлено также «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукту» и нефтетрейдеру Litasco, подконтрольному «Лукойлу», отмечается в письме Шишкина. Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа подтвердили факт отправки такого письма.

В июле 2015 г. «Башнефть» договорилась о покупке у «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукта» нефти на сумму до 192 млрд руб. для загрузки собственных НПЗ — «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим». В то же время Litasco заключил с «Башнефтью» соглашение о покупке нефтепродуктов для продажи на экспорт на общую сумму 193,3 млрд руб. Договоры были заключены до 31 января 2017 г. с возможностью продления до 31 июля 2018 г.

До заключения данных контрактов «Башнефть» объявила тендер на поставку 10,8 млн т нефти на эти три уфимских завода. «Роснефть» на следующий день после покупки «Башнефти», 13 октября, сменила руководство компании практически в полном составе, назначив новым президентом вице-президента «Роснефти» Андрея Шишкина. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявлял тогда, что «Роснефть» начала знакомиться с контрактами «Башнефти», для того чтобы обеспечить «преемственность в работе». В «Лукойле» предложение «Роснефти» о расторжении соглашений поддерживают.