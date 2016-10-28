«Газпром» может получить расширенный доступ к газопроводу Opal уже в пятницу - Reuters

«Газпром» уже 28 октября может получить от Еврокомиссии расширенный доступ к газопроводу Opal, соединяющему Европу с газопроводом «Северный поток», сообщает Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе. Два дня назад The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что 25 октября ЕК одобрила расширенный доступ «Газпрома» к Opal. Издание увидело в этом признак потепления в бизнес-отношениях России с ЕС в контексте продолжающегося политического противостояния по Сирии. Это решение, а также стремление к урегулированию антимонопольного дела против «Газпрома» вызвало неудовольствие у некоторых стран ЕС, которые настаивают на ужесточении политики в отношении России из-за Украины и Сирии, добавляет Reuters.

Стороны договорились, что «Газпром» сможет использовать до 50% мощности газопровода, а также участвовать в аукционах на право использования еще на 30-40%, говорят источники агентства. От «Газпрома» ЕК добивается гарантий, что он сохранит транзит газа через Украину после 2019 г., а также требует проведения трехсторонних переговоров с участием Киева о транзите в зимнее время, утверждает один из источников. До сих пор Opal мощностью 36 млрд куб. м из-за ограничений европейских регуляторов был загружен лишь наполовину.

Польская государственная газовая компания PGNiG ранее пригрозила, что оспорит решение ЕК по «Газпрому» и Opal в суде, так как оно угрожает энергетической безопасности в Европе.