ФАС получила от «Роснефти» заявку на покупку 100% «Башнефти»

Федеральная антимонопольная служба получила от «Роснефти» заявку на покупку 100% акций «Башнефти». Об этом сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам заявка будет рассмотрена в течение месяца, продление сроков рассмотрения маловероятно.

Напомним, 12 октября министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что сделка по покупке «Роснефтью» обыкновенных акций «Башнефти» в количестве 88 951 379 шт. (50,0755% уставного капитала) завершена.